Si è tenuto a Taggia l’incontro dei Presidenti dei Consigli Comunali del Ponente Ligure, una giornata di confronto istituzionale e di valorizzazione delle eccellenze locali che ha coinvolto diverse realtà del territorio. Erano presenti i Presidenti: Daniele Festa (Taggia), Simone Vassallo (Imperia), Alessandro Il Grande (Sanremo), Roberto Nazzari (Ventimiglia), Paolo Cuneo (Vallecrosia), e Francesco Bregolin (Diano Marina).

I lavori sono iniziati alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale, dove i Presidenti sono stati accolti per una visita istituzionale e un momento di dialogo con il Sindaco. A seguire, la delegazione ha raggiunto la Casa del Moscatello, nel cuore del centro storico, per approfondire la storia del Moscatello di Taggia, vino aromatico dalle radici medievali, riscoperto e riportato alla produzione grazie all’impegno di aziende e associazioni locali. La visita si è conclusa con una breve degustazione guidata.

Nel corso della mattinata i Presidenti hanno inoltre visitato ad Arma di Taggia la Cumpagnia Armasca, associazione culturale impegnata nella tutela e nella promozione del borgo marinaro e delle sue tradizioni.

“Questa giornata – spiega Daniele Festa – è stata un’occasione preziosa di confronto e di crescita reciproca. Il dialogo tra Presidenti dei Consigli Comunali è fondamentale per migliorare l’efficacia del nostro ruolo e per condividere strumenti, modalità e buone pratiche che ciascuno di noi applica sul proprio territorio”.