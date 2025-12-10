Sabato 13 dicembre il Centro Comunale di Cultura G. Capurro – Biblioteca Civica di via Marconi, 66 ospiterà una giornata ricca di appuntamenti.

La mattinata si aprirà alle ore 10,30 con il convegno “Longevità in salute”. L’evento vedrà l’intervento del Dott. Michele Riefoli, biologo nutrizionista e laureato in Scienza della Nutrizione Umana e Scienze Motorie. Riefoli presenterà il suo libro “Rivoluzione Integrale” (Mondadori, 2021), che esplora l’integrazione di alimentazione, movimento e consapevolezza per il benessere di corpo e mente. L’incontro sarà introdotto da Lelio Demicheli.

Alle ore 17,30, l’attenzione si sposterà sulla più grande rivoluzione narrativa del cinema contemporaneo con la presentazione del saggio “CINEMARVEL: Come il Marvel Cinematic Universe ha cambiato il mondo”. Il libro, edito da Jimenez Edizioni (2025), è stato scritto da Giulio Fabroni e Edoardo Ferrarese. “CineMarvel” è un saggio appassionato che analizza come il Marvel Cinematic Universe (MCU) abbia ridefinito il linguaggio del cinema e le regole dello storytelling, costruendo una macrostoria senza precedenti. Gli autori, rispettivamente uno sceneggiatore (Fabroni, che ha lavorato a Un posto al sole) e un critico cinematografico (Ferrarese, che recensisce su diverse piattaforme web e social), dialogheranno con Maria Maddalena Lombardi e Giulia Valenti. Il volume, disponibile in libreria dal 5 dicembre 2025, è un viaggio affascinante che parla sia ai fan di lunga data sia ai neofiti, esplorando sfide produttive, successi narrativi e la visione di Kevin Feige, figura-chiave e primo «produttore-showrunner» della storia del cinema, e riflette su come la Marvel abbia trasformato il rapporto tra pubblico e racconto, ridefinendo il concetto stesso di universo narrativo condiviso e il nostro modo di vedere, pensare e consumare le storie. CineMarvel è un libro che parla a tutti gli spettatori, tanto ai fan quanto ai neofiti e, più in generale, a chiunque ami le storie: dagli appassionati di fumetti e racconti ai cinefili, da chi studia sceneggiatura a chi si interroga su come l’immaginario pop plasmi la cultura del nostro tempo.

Sempre sabato 13 dicembre, alle ore 10,30, si terrà uno dei tradizionali Laboratori dell’Avvento rivolto ai bambini, intitolato “Il Natale delle meraviglie: storie di pace”. Guidati da Ilaria Saccà, attrice ed esperta in letture animate, i partecipanti vivranno un viaggio speciale attraverso fiabe e racconti natalizi scelti per promuovere i valori di pace, amicizia e solidarietà, stimolando l’immaginazione. L’attività si svolgerà in un’atmosfera suggestiva e culminerà con un laboratorio creativo dove i bambini realizzeranno “Simboli di Pace” da appendere a un “Albero della Pace”. L’attesa per il Natale proseguirà la settimana successiva, sabato 20 dicembre alle ore 10,30, con “Acquerelli sotto l’Albero: Laboratorio di Pittura”. In questa mattinata dedicata all’arte e alla fantasia, Daniela Fava (Laboratori d’Arte) guiderà i piccoli artisti in un’esperienza ricca di colore, offrendo loro l’occasione di esplorare la tecnica dell’acquerello in un contesto festivo per creare piccole e uniche opere a tema natalizio.