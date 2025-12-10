Sabato 13 e domenica 14 dicembre si svolgerà Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per valorizzare e far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico in collaborazione con l’Associazione Orizzonte Casale.

In occasione dell’edizione di dicembre si potranno trovare aperti:

Castello del Monferrato: con la possibilità di salire sugli spalti e all’interno dei torrioni e visitare le mostre allestite negli ambienti interni: sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00.

Chiesa di Santa Caterina: l’edificio sacro presenterà ai visitatori il nuovo impianto di illuminazione e diffusione sonora e sarà visitabile con i seguenti orari: chiesa dalle 10,00 alle 18,30, coro dalle 14,30 alle 18,30.

Teatro Municipale: chiuso sabato per spettacolo; aperto la domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Torre Civica: sabato dalle 15,00 alle 17,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Cattedrale di Sant’Evasio: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Domenico: sabato e domenica dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Michele: sabato dalle 15,00 alle 17,30 e domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Palazzo Gozzani di San Giorgio, sede del Comune, apertura degli ambienti del piano nobile: Sala Consiliare, Galleria, Sala Verde, Sala Rossa e Sala Gialla, decorate con gli splendidi affreschi di Francesco Lorenzi dedicati a temi mitologici. Domenica dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Chiesa di San Paolo: domenica dalle 10,15 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 17,30.

Percorso storico-militare del Monferrato (curato dal Coordinamento delle Associazioni d’Arma, in via Martiri di Nassiriya 8): domenica dalle 10,00 alle 12,30 con esposizione di un interessante e vasto patrimonio documentale e fotografico custodito dal Coordinamento.

Museo e Sale Storiche dell’Associazione Nazionale Alpini (via De Cristoforis 16): sabato dalle 9,00 alle 11,30; domenica dalle 9,30 alle 11,30 con preavviso il giorno precedente al numero 3394159256. La sede, disposta su tre piani, espone un interessante e vasto patrimonio storico, documentale, librario e artistico sulla storia degli Alpini.

Palazzo Langosco, sede della Biblioteca Civica, non sarà visitabile durante l’edizione di dicembre in quanto sede del concerto natalizio.

Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita condotta dai volontari dell’associazione Orizzonte Casale della durata di due ore circa alla scoperta dei principali monumenti cittadini. Ritrovo al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15,00.

Nel fine settimana saranno aperti anche i seguenti musei:

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi con ingresso gratuito sabato e domenica dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,30.

Situato nell’ex Convento di Santa Croce, affrescato all’inizio del Seicento da Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, include la Pinacoteca, con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture, e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, una delle poche realtà italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza, grazie alla ricca collezione di opere del maestro simbolista – di origine casalese – che raggiunse fama internazionale. Nella sala ipogea è esposta la collezione di Carlo Vidua, con le testimonianze di viaggio raccolte dal viaggiatore monferrino durante tre lunghi viaggi intorno al mondo all’inizio dell’Ottocento. Sarà possibile inoltre visitare gratuitamente l’esposizione temporanea “Pietro Francesco Guala ritrattista e pittore tra sacro e profano”.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 con ingresso a pagamento: ediﬁcato nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi i Musei Ebraici, che espongono numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Museo del Duomo e sottotetti: il Museo sarà visitabile sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00; per eventuali visite ai sottotetti è necessario contattare il numero 3929388505 oppure all’indirizzo e-mail antipodescasale@gmail.com

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0142.444.330 e 0142.444.309 o consultare il sito https://comune.casale-monferrato.al.it/vivere-il-comune/vivere-casale-monferato/eventi-cultura-turismo/casale-citta-aperta/