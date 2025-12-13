GAS é l’acronimo di Gruppo Acquisto Solidale, un gruppo di persone che a Tortona funziona dal 2006 e conta una sessantina di aderenti che organizzano diversi eventi e l’ultimo in ordine di tempo é stato “Natale col Gas” che mentre scriviamo queste righe si sta concludendo. Si è trattato di una giornata all’insegna dei prodotti biologici, stagionali, a km zero, equo solidali e molto altro che si é svolta in via Emilia con decine di banchetti che hanno proposto i prodotti più svaraiti: da quelli alimentari anche tipici della Tortonese (formaggio Montebore, vino salame, baci ed altri) a quelli non tipici ma prodotti nella nostra zona come ad esempio il miele: ce n’erano di tutti i tipi ma noi abbiamo assaggiato quello di “Castiglio” (cioé castagno e tiglio) della Piccola Fattoria San Leto di Castellania Coppi, oppure il vin brulé degli alpini, o, ancora il “burro da massaggio” tanto per fare alcuni esempi di quello che producono questi numerosi artigiani, fra cui si trovano anche oggetti in legno ed altri materiali molto originali che descriverli tutti sarebbe difficile.

Curiosare tra gli oggetti esposti sui banchetti, apprezzare il lavoro manuale delle persone, capire l’importanza di quanto amore ognuno di loro mette nel lavoro che fa é stato un valore aggiunto in questo sabato natalizio, dove il centro di Tortona, grazie al Gas, ai prodotti, alle luci, alle esibizioni, alla musica e tanto altro si é vstito a festa.

Una manifestazione apprezzata anche dal Sindaco di Tortona che ha visitato in incognito i banchetti da semplice cittadino apprezzandone l’autenticità. Per chi volesse approfondire cosa fa il GAS di Tortona c’é un apposito sito (https://www.gastortona.it/web/) diversamente vi lasciamo alle immagini che seguono.