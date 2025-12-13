A seguito delle rilevazioni sulla qualità dell’aria visto il superamento per 3 giorni consecutivi delle polveri sospese superiori al valore di 50 μg/m 3 scattano e misure di contenimento previste dal “semaforo arancione” FINO A LUNEDI’ 15 DICEMBRE.

Tutte le disposizioni previste sono reperibili sul sito web del Comune https://www.comune.tortona.al.it/it/sezione/canali-tematici/page/protocollo-operativo-per-l-attuazione-delle-misure-urgenti-antismog, ma riassumiamo le principali:

stop delle auto private di classe emissiva fino a EURO 5 diesel dalle ore 8.30 alle ore 18.30 stop dei veicoli commerciali diesel fino a EURO 4 dalle ore 8.30 alle 18.30 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle divieto assoluto di combustioni all’aperto (falò, barbecue, fuochi d’artificio ecc.) introduzione del limite di 18°c (con tolleranza di 2°c) per le medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali divieto di spandimento di liquami zootecnici divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto.

A QUESTE SI ASSOMMANO QUELLE STABILI IN VIGORE IN QUESTI CASI E PRECISAMENTE

All’interno del centro abitato del capoluogo sono attive le seguenti misure strutturali di limitazione delle emissioni:

Divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della L.R. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre al 15 aprile, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile.

Stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 2 benzina e diesel dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo.

Stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 1 GPL e metano dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi)

Stop alle auto private e veicoli commerciali di classe emissiva inferiore o uguale ad EURO 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dal 15 settembre di ogni anno sino al 15 aprile dell’anno successivo

Stop ai ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone o merci con classe emissiva inferiore o uguale EURO 1 dalle 0.00 alle 24.00 (festivi compresi) dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo

Divieto di sosta con il motore acceso

Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.