Grave incidete stradale, oggi pomeriggio, domenica 14 dicembre, poco prima delle 18 a Sale, dove un motociclista di 58 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale.

Secondo al prima sommaria ricostruzione effettuata dalla Polstrada, l”uomo si trovava alla guida della propria moto, quando per cause ancora in corso di accertamento é uscito fuori strada ed é stato sbalzato dalla moto. Nell’urto ha perso il casco ed in seguito allo schianto é deceduto.

Immediati ma inutili i soccorsi: da Alessandria si é levato in volo l’elicottero del 118 ma é statotutto inutile.

Al momento non si conoscono ancora le generalità dell’uomo.