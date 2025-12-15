Domenica 14 dicembre, il Coro della Val Curone, ha aperto la stagione natalizia, con un concerto di Natale a Casalnoceto presso il Teatro Soms. E’ stato eseguito un ricco e vario repertorio comprensivo di brani sacri e tipicamente natalizi, canti tradizionali spagnoli e francesi, pezzi di De Andrè e Bertoli e canzoni dei Beatles, Bob Dylan, Radiohead, tutti accomunati da messaggi di pace e speranza. Il tutto sotto la direzione del Maestro Giorgio Ubaldi e con gli accompagnamenti musicali di Beppe Amato alla chitarra e Francesco Degli Antoni alla tastiera. Il Coro coglie l’ occasione per augurarvi buon Natale e vi aspetta con il prossimo concerto che sarà il 5 gennaio nella Pieve di Fabbrica Curone.

Lorenza Cavanna