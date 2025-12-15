Sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione della nuova rampa di accesso che renderà la spiaggia del Parco Urbano accessibile a tutti. La nuova rampa, che sorgerà in prossimità del bar situato all’interno del Parco Urbano, larga due metri e delimitata da entrambi i lati da cordoli e sul lato mare, sarà prevista di un bordo di sicurezza di circa 10 cm in rilievo e dotata di un sistema di illuminazione a LED garantendo la fruibilità anche nelle ore serali.

L’area, tornata all’inizio dell’anno nella disponibilità del Comune di Imperia, copre una superficie complessiva di 16.500 metri quadrati, di cui 8.847 mq di spiaggia e 7.653 mq di specchio acqueo.

“In linea con quanto fatto negli anni scorsi l’amministrazione Scajola, prosegue con interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento dell’accessibilità delle nostre spiagge. Dopo quanto già realizzato sulla spiaggia di Oneglia, questi lavori segnano oggi l’avvio di un percorso volto a rendere l’area pienamente fruibile da tutti” dichiara l’assessore al PEBA Ester D’Agostino.