Si è concluso con grande entusiasmo il nostro evento “Scuola Aperta” dedicato ai futuri studenti e alle loro famiglie!

È stato bello vedere le aule e i corridoi animarsi con la vostra curiosità. L’incontro con la Dirigente Scolastica ha offerto spunti preziosi sul nostro progetto educativo, mentre i laboratori hanno regalato momenti di apprendimento pratico e divertimento.

I ragazzi si sono immersi nelle attività proposte, sperimentando giochi in Inglese e Francese, mettendosi alla prova con esperimenti di Scienze e sfide di Matematica. Non sono mancati i viaggi nella Storia, momenti di riflessione sulla Gentilezza e occasioni per assaporare le attività del laboratorio teatrale e per esprimersi negli spazi dedicati all’inclusione. Ogni aula ha raccontato una storia di apprendimento attivo.