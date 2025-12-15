IL 17 dicembre alle ore 21 prosegue la rassegna teatrale della SOMS; il protagonista, questa volta, sarà DANIELE RACO che ci presenterà il suo spettacolo “LA GALLINA, STORIE D’AZZARDO”.

Lo spettacolo è una performance che affronta in modo crudo, doloroso ma anche decisamente ironico e con un pizzico di riflessiva tenerezza il tema del gioco d’azzardo e delle sue conseguenze. La narrazione è intensa e sincera, e le storie dei personaggi “inventati” da Raco umanamente autentiche. Uno spettacolo che mette a nudo l’abisso della ludopatia e il percorso di uscita da essa, offrendo uno sguardo personale e profondo sull’argomento.

“Va dato merito a Daniele di aver fatto un’azione molto coraggiosa; non è da tutti decidere, ad un certo punto della propria vita, di prendere l’ascensore per scendere all’inferno. E’ tremendamente complicato andare a cercare nei meandri della propria mente il demone che ti ha distrutto anima e corpo. Ma i demoni non possono essere uccisi, al limite puoi tenerli a bada.

Daniel Raco d’altronde è un comico di razza in grado di salire sul palco e ammaliare il pubbilico per ore, per cui anche i momenti tosti lasciano sempre spazio al sorriso, che diventa una vera e propria ancora di salvezza”.

Lo spettacolo, aperto ai soli soci Soms, sarà preceduto, per chi lo volesse, da una cena con l’artista a partire dalle 19.30; oltre alla quota associativa, l’autofinanziamento è un elemento chiave per la continuità e la qualità dell’offerta artistica permettendo agli artisti di sperimentare e innovare affrontando rischi creativi; in questo modo si rafforza la comunità attorno all’arte e si promuove una cultura più partecipata e autentica.

I posti sono limitati, vi consigliamo pertanto di prenotare il vostro posto alla mail: somsnovi@hotmail.com indicando nomi dei partecipanti e numero di telefono cellulare. In caso di overbooking la precedenza sarà data esclusivamente per ordine di arrivo della prenotazione via mail.