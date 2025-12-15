San Bartolomeo si prepara a un fine anno scintillante offrendo una notte di San Silvestro all’insegna del puro divertimento e della grande musica. Il 31 dicembre 2025 piazza Torre Santa Maria si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie all’arrivo del “Glamour Live Show”.

Non è un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo coreografico che vedrà l’esibizione di ben sette talenti tra musicisti di livello, vocalist energici e ballerine che promettono di non lasciare un attimo di tregua al pubblico. L’obiettivo è chiaro: far ballare tutti, senza distinzioni di età, dalle 22 fino alle prime luci del 2026.

Il repertorio scelto è una miscela esplosiva, capace di attraversare generazioni e generi. Si spazierà dalle hit Dance che hanno segnato gli ultimi trent’anni, garantendo la giusta dose di nostalgia e ritmo, fino alle iconiche canzoni Pop & Rock interpretate dalle più grandi voci femminili. Energia, carica e divertimento sono le promesse assolute di questo show che si preannuncia come uno degli appuntamenti più vivaci della costa.

Un dettaglio non trascurabile è che l’evento è totalmente a ingresso libero. Una scelta voluta per rendere la festa accessibile a tutti coloro che desiderano salutare l’anno vecchio e brindare all’arrivo del nuovo anno con la colonna sonora perfetta, sotto le stelle di San Bartolomeo. Un’occasione ideale per residenti e turisti che cercano una festa dinamica e accogliente. Il countdown per il 2026 parte da piazza Torre Santa Maria.

