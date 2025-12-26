Come accade ormai da tempo immemorabile il giorno di Santo Stefano a Diano Marina coincide con l’arrivo di tantissimi turisti, accolti nella piazza del Comune da Gianni Rossi (nella foto) con la manifestazione “Aspettando il Capodanno che vien ballando”.
Da domani, sabato 27, iniziano a susseguirsi gli eventi organizzati dal Comune per le feste natalizie. Tre le manifestazioni in programma nell’arco della giornata: dalle 14,30 nel centro cittadino “Presepi in 500” esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio; alle 15,30 al Museo del Lucus Bormani “Favole al Museo” Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie e infine dalle 16, sempre lungo le vie del centro cittadino “Sfilata itinerante musicale di Babbo Natale” a cura della Banda Musicale Città di Diano Marina.
Questi eventi si aggiungono a quelli già in essere: il bel presepio all’oratorio dell’Annunziata, la mostra Mostra “Dharmata” a cura dell’artista Andrea Chiesi e “Il Paese dei Balocchi” Gonfiabili e giochi per bambini al Molo della Tartarughe.