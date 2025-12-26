Nella tradizionale Giornata della Riconoscenza, sabato 13 dicembre sono stati premiati in Sala “G. Berri” storici commercianti e artigiani, stimati agricoltori e appassionati lettori. Il Sindaco Valentino D’Amico, l’Assessore alla cultura e all’agricoltura Marialuisa Ricotti e il Presidente della Commissione della Biblioteca “S.Castelli” Piero Gazzaniga hanno consegnato le targhe di benemerenza per l’attività svolta per tanti anni con dedizione alle Sigg. Maria Bellini, titolare del negozio di Lavasecco “La Moderna”e a Norma Angelini, storica parrucchiera, al fabbro Elio Sturla, a Paolo Carniglia, titolare del bar “Il caffè della piazza” e agli stimati agricoltori Angelo Castellini, Antonio Colla, Ugo Mogni e Gigi Stella, tutti esempi encomiabili di grande attaccamento al lavoro. Grande è stata l’emozione sia da parte dei premiati, sia da parte del pubblico in sala.

