Il concerto natalizio dell’antivigilia di Natale donato dal Comune ai Pontecuronesi si è tenuto nella parrocchiale di San Giovanni Battista. La corale Antonio Vivaldi di Sannazzaro de’ Burgondi, guidata dal Maestro Gian Marco Moncalieri, pianista e concertatore, ha visto esibirsi in numerosi brani la soprano di carriera internazionale Lucia Escribano.

Il repertorio dei canti, dalle suggestive armonie, è stato oltremodo vario: da Perosi a Prizeman, da Josè Feliciano a Franz Gruber, da Berlin ad Handel. Il numeroso pubblico ha apprezzato moltissimo l’esibizione dei coristi e della soprano, a cui ha tributato prolungati applausi.