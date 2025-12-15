Il Comune di Riva Ligure esordisce nella comunicazione turistica proponendo un progetto di comunicazione intitolato “Riva Ligure: il cuore blu della Riviera” che ha l’ambizione di evidenziare le molte particolarità della cittadina guidata dal Sindaco Giorgio Giuffra.

«L’abbattimento del ponte sul Torrente Argentina, che collega Riva Ligure ad Arma di Taggia lungo la pista ciclabile – dice Giuffra -, ci ha posto davanti ad una criticità reale: il rischio di un temporaneo isolamento del nostro territorio. Abbiamo ritenuto doveroso affrontare questa situazione con un approccio concreto e responsabile, senza limitarci a gestire l’emergenza. Da questa consapevolezza nasce il progetto di comunicazione che presentiamo oggi, per rafforzare l’identità di Riva Ligure e valorizzarla non solo come luogo di passaggio, ma come destinazione capace di attrarre persone, iniziative ed eventi, in particolare legati alle attività all’aria aperta e alle famiglie. Vogliamo intercettare chi già frequenta la pista ciclabile, in bicicletta o a piedi, e invitarlo a fermarsi, a entrare nel centro storico, a vivere la passeggiata a mare e i servizi del nostro territorio. È un percorso che si svilupperà nel tempo, in modo graduale e compatibile con le risorse disponibili, con prime azioni nel periodo delle festività e un programma più strutturato nel corso del 2026. Non è uno slogan e non è un intervento spot: crediamo che anche da una difficoltà possa nascere un’occasione di crescita, se affrontata con serietà, visione e lavoro di squadra. La vera connessione è il nostro cuore blu».

“Riva Ligure: il cuore blu della Riviera” nasce con lo scopo di collocare idealmente Riva Ligure al centro della Riviera di ponente, della Riviera dei Fiori, dell’Italian Riviera, a metà strada tra Imperia e Sanremo; evidenzia la Bandiera Blu di cui il Comune si fregia da ormai 6 anni; ribadisce il posizionamento di Riva Ligure sulla pista ciclabile. Il tutto all’interno di un quadro di borgo ligure tradizionale e pittoresco, pianeggiante, sul mare, denso di esercizi commerciali e attività accoglienti. Un paesino delizioso, da scoprire, sia come base per una vacanza in Riviera, che come punto di partenza o di arrivo per una passeggiata in ciclabile o sui sentieri dell’entroterra, tra cui i nuovissimi percorsi della “Liguria degli Anelli”, recentemente progettati da Regione Liguria.

La posizione di Riva Ligure è infatti strategica, sulla pista ciclabile, perfetta per bici da strada e city bike, con panorami marini e collegamenti verso il primo entroterra, come Bussana, Pompeiana, Cipressa, Terzorio e gli altri borghi collinari da raggiungere comodamente in E-Bike o Mtb. Verso il Parco delle Alpi Liguri, in mountain bike muscolare o elettrica, si può salire verso itinerari più impegnativi come il Circuito dei Forti, il Colle Melosa-Taggia o percorsi più lunghi come l’Anello Pedalalpi, fino alla Via del Sale, partendo dalla costa e inoltrandosi nelle valli interne, raggiungibili tramite deviazioni dalla ciclabile.

Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo: «Faccio i complimenti al sindaco Giuffra e agli ideatori per questa bella campagna di promozione per Riva Ligure, località che, oltre ad essere incantevole e molto ben curata, è anche importante – sia dal punto di vista storico per il sito archeologico Costa Balenae, sia dal punto di vista delle tradizioni con la sua festa di San Maurizio che è stata inserita nel calendario degli Eventi Tradizionali Liguri di Regione Liguria, sia dal punto di vista turistico in quanto Bandiera Blu e per la sua ciclabile che rientra nel progetto della Regione ‘La Liguria degli Anelli’. Nei primi mesi del prossimo anno inizieranno i lavori che coinvolgeranno in tutta la Liguria complessivamente 400 chilometri di strade bianche e provinciali che saranno ammodernate e attrezzate con circa 20 stazioni di ricarica per un investimento totale di 9 milioni di euro. Nel nostro territorio, in Provincia di Imperia, avremo l’anello dell’Alta Valle Argentina dall’estremo Ponente fino appunto a Riva Ligure per 94 chilometri, di cui 55 su strada e i restanti su ciclabile tirrenica: un meraviglioso circuito che sono certo sarà meta di migliaia di appassionati e che avrà un ritorno positivo su tutto l’indotto turistico».Il progetto di comunicazione “Riva Ligure: il cuore blu della Riviera” si svilupperà – oltre che sulla stampa locale – sull’utilizzo strategico dei social media e sulle attività di media relations. L’obiettivo è chiaro: attrarre turismo di qualità, sostenibile e orientato al benessere, rafforzando l’identità di Riva Ligure come punto di riferimento sulla Riviera.