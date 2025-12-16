Alessandria – Due rapine, tra fine settembre e i primi di ottobre, sempre in danno di anziani sorpresi a rincasare presso le proprie abitazioni. Azioni violente, che in una delle due circostanze hanno costretto la vittima a ricorrere alle cure dei sanitari per una grave ferita alla testa. Modus operandi ripetuto da copione, con l’autore che, approfittando del buio della sera, individua la vittima in relazione all’età, la sorprende alle spalle, la blocca con un braccio al collo e la scaraventa a terra, per poi rapinarla.

I Carabinieri della Sezione Operativa del locale NOR hanno avviato le indagini fin dal primo evento di fine settembre, con numerosi servizi perlustrativi in abiti civili e con la minuziosa analisi di tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza delle aree interessate.

Proprio da alcuni frame è stato possibile individuare e riconoscere, per corporatura, fisionomia, ricostruzione del tragitto e modus operandi, l’autore del delitto, già noto per precedenti penali specifici e già stato in carcere per rapina.

L’identificazione ha quindi permesso ai Carabinieri di denunciare il rapinatore, un 33enne, e di chiedere l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per arginarne l’inclinazione criminale, a cui è seguito l’arresto su ordinanza del G.I.P. del Tribunale locale.

_________

Link video: https://we.tl/t-OdFg7xxcrK