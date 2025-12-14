Incontri DiVini APS, con il patrocinio del Comune di Villalvernia, è lieta di annunciare la prima edizione del “Natale del Borgo” , in programma sabato 20 dicembre dalle 10 alle 19 all’interno del ricetto del Castello con ingresso da via Rodolfo Bogliolo. Una giornata dedicata alla magia delle festività, alle tradizioni locali e alla valorizzazione del territorio, pensata per coinvolgere famiglie, visitatori e bambini.

Le vie del piccolo borgo si animeranno con mercatini, street food, prodotti tipici e momenti di incontro, creando un percorso suggestivo immerso nella calda atmosfera del Natale.

Ad arricchire la manifestazione saranno presenti anche:

Il Gruppo delle Danze Occitane , dalle ore 13.30 porterà nel borgo musiche e balli della tradizione popolare, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza festosa e partecipativa.

, dalle ore 13.30 porterà nel borgo musiche e balli della tradizione popolare, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza festosa e partecipativa. L’Accademia Musicale San Matteo , che a partire dalle ore 15.30 accompagnerà il pomeriggio con i canti tradizionali popolari e natalizi con il Piccolo Coro San Matteo, e successivamente offrendo momenti di ballo e allegria con il trio jazz che darà vita ad un dialogo musicale nel segno dei sapori della Francia degli anni 30.

, che a partire dalle ore 15.30 accompagnerà il pomeriggio con i canti tradizionali popolari e natalizi con il Piccolo Coro San Matteo, e successivamente offrendo momenti di ballo e allegria con il trio jazz che darà vita ad un dialogo musicale nel segno dei sapori della Francia degli anni 30. La Proloco di Villalvernia che insieme a Babbo Natale animerà tutta la giornata con giochi e intrattenimento per i più piccoli

Il Natale nel Borgo nasce con l’intento di animare e valorizzare l’antico ricetto della parte alta del paese di Villalvernia, promuovere l’artigianato locale e offrire degli spunti per i regali di natale.

Tutta la cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare. L’ingresso è libero.