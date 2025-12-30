«Una cittadina più curata, più vivibile e accogliente». Sono i buoni propositi di Filippo Scola, sindaco di San Bartolomeo al Mare, che traccia un bilancio degli interventi effettuati e quelli già messi in preventivo per il nuovo anno che prevede anche un allungamento della stagione turistica in accordo con gli operatori turistici e commerciali della cittadina.

«Un lungo elenco di opere pubbliche e interventi di manutenzione – sottolinea Scola -che sono realizzati grazie all’impegno profuso dagli uffici comunali, dagli assessori e dai consiglieri durante tutto l’arco dell’anno in risposta alle esigenze della comunità di San Bartolomeo».

Durante il 2025 tra lavori eseguiti o in corso di realizzazione figurano quelli della messa in sicurezza del parco gioco di via Carlo Conti, l’intervento di somma urgenza per ripristinare le condizioni della scarpata di un tratto di via Marconi, quindi della linea elettrica di pubblicazione illuminazione di via Ruvoa, ma anche la riqualificazione di via IV Novembre per 465 mila euro e in parte finanziati dalla Regione, quindi la manutenzione del Municipio per 99 mila euro. Grande importanza è stata destinata alla videosorveglianza che ha interessato l’approdo nautico, ma anche diverse zone della cittadina. «Interventi che proseguiranno anche nel 2026», precisa Scola.

Nell’elenco dei lavori eseguiti nel 2025 figurano la manutenzione della palestra scolastica, l’installazione dei pannelli solari della scuola Roggerone, quelli per il Municipio e ancora la manutenzione della rete dell’acquedotto e la pavimentazione di via Verdi. Non mancano gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di riqualificazione dei parcheggi all’incrocio tra via Martiri e via Roma come in via Fornace. Il piano asfalti ha interessato invece via Conti, via Malta, via Luvea, via Vallovaia. Massima attenzione anche alla pulizia di torrenti e corsi d’acqua, delle griglie delle acque bianche, del verde pubblico, la potatura delle palme sul lungomare e delle piante in piazza Doria. Analogo intervento è previsto in largo Giardini compreso uno studio accurato del piano del verde per sostituire con altre piante i pini eliminati sul lungomare perché malati. Qui, tra l’altro, è stato completato il ripristino della passeggiata. E’ in progetto poi la sicurezza e il piano di gestione emergenze per gli eventi in piazzale Olimpia e in piazza Torre Santa Maria. Lavori di manutenzione straordinaria e rinascimento del litorale sono stati eseguiti quest’anno e sono stati messi in cantiere anche nel 2026.

E per il futuro? «Sono previsti lavori di potenziamento dell’impianto elettrico dell’area manifestazioni, migliorie anche per l’illuminazione del campetto sintetico – afferma il sindaco Scola – Prevista la sostituzione delle colonnine di approvvigionamento della corrente elettrica e dell’acqua dell’approdo nautico».

Ma il 2026 alle porte prevede la posa di scalette di sicurezza nello stesso porticciolo e interventi nelle sedi dei servizi comunali . Oltre 300 mila euro saranno destinati alla ricostruzione del muro di contenimento della bretella di collegamento tra via Marconi e la strada comunale compresi i sottoservizi. Sarà ripristinata la viabilità in via Marconi (spesa di 250 mila euro), l’abbattimento delle barriere architettoniche per un migliore accesso alla spiaggia libera di piazza Santa Maria, il ripristino di un tratto di muro di contenimento di via Tre Molini e i lavori per migliorare l’incrocio tra via Battisti e via Vallovaia. Non mancano le richieste di finanziamento avanzate alla Regione per la realizzazione di nuovi spazi pubblici socio culturali, per riqualificare l’area verde di piazza Magnolie in vista della nuova Ciclovia e sempre in relazione alla pista ciclabile anche la rampa d’accesso da via Roma. Il sogno nel cassetto è poi quello di accentrare tutti i servizi comunali in unico plesso.

«E’ uno degli interventi del nostro programma che vorremmo concludere prima della fine del nostro primo mandato amministrativo», conclude il sindaco Scola che augura ai collaboratori e alla cittadina un anno ricco di soddisfazioni.