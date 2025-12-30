Imperia si prepara a salutare il 2025 con una grande festa a cielo aperto che promette di far battere il cuore di Oneglia. La cornice sarà quella iconica della Banchina Aicardi, dove le storiche gru portuali faranno da cornice a uno show gratuito e aperto a tutti, pensato per unire cittadini e turisti in un unico grande abbraccio musicale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Claudio Scajola e coordinata da Monica Tondelli, anima del Bar 11 di Oneglia, nasce sulla scia del successo della rassegna estiva “Musica sotto le gru”. L’obiettivo è chiaro: trasformare il porto in un salotto vibrante di energia per accogliere il 2026.

Il programma musicale è un crescendo studiato per accompagnare ogni fascia d’età attraverso tre momenti chiave:

L’apertura Rock (21:30 – 23:00): i parte con l’energia fresca degli Applefield. Una formazione di giovanissimi imperiesi (tra i 19 e i 24 anni) che porterà sul palco il meglio del rock internazionale, dai Beatles ai Radiohead, dimostrando che il talento locale non ha confini.

Il tributo al Blasco e il Brindisi (23:15 – 00:45): Il momento clou del passaggio al nuovo anno sarà affidato ai Senza Ali-B. Con una sezione fiati arricchita da sax e clarinetto, la tribute band di Vasco Rossi scalderà l’atmosfera con i grandi successi del Komandante, guidando il pubblico fino al countdown e al brindisi di mezzanotte.

Clubbing sotto le stelle (01:00 – 03:00): Per chi ha voglia di ballare fino all’alba, la scena passerà a Sergio Caputo. Il suo violino elettrico, già protagonista sui palchi più prestigiosi come l’Ariston, dialogherà con i beat di Simone Perilli e Macumba DJ, trasformando la banchina in una vera e propria discoteca all’aperto.

“Abbiamo pensato al Capodanno come a una grande festa della comunità – spiega l’assessore al Turismo Gianmarco Oneglio* – Un invito rivolto a tutti per festeggiare insieme, tra musica dal vivo e la bellezza del nostro mare”.