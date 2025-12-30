La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per il restauro del primo lotto del Cimitero Comunale di Diano Marina, area ovest. L’intervento mira a garantire la sicurezza e il decoro del complesso monumentale. L’approvazione della delibera segue un percorso avviato con l’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità nel 2024 e l’inserimento dell’opera nel Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027.

“L’approvazione del progetto esecutivo per il restauro del lotto ovest del nostro cimitero monumentale è un segnale concreto dell’attenzione che questa Amministrazione riserva al nostro patrimonio storico e alla sicurezza dei cittadini” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “Con un investimento di 350.000 euro, interamente coperto da fondi comunali, diamo il via a un’opera di risanamento conservativo fondamentale che rappresenta un importante intervento strutturale, ma anche un impegno verso la memoria e la dignità di un luogo sacro per tutta la nostra comunità”.