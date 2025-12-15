Ecco la prossima mostra in programma a Forte Santa Tecla:

“Il (Di)segno dell’Architetto” a cura di Emmanuele Lo Giudice

dal 18 dicembre 2025 al 25 gennaio 2026 (inaugurazione il 18 dicembre alle ore 17.30)

Il disegno è l’espressione più significativa che gli architetti hanno sempre utilizzato per raccontare le proprie visioni architettoniche e urbane.

Ma l’avvento dell’intelligenza artificiale e dei vari mezzi di digitalizzazione dello spazio hanno messo in crisi il processo stesso del disegno e della progettazione architettonica della città. Attraverso dibattiti ed una mostra di lavori gli architetti invitati si confronteranno sul tema della città contemporanea in relazione al mare: un tema che caratterizza in modo particolare il territorio italiano e nel contempo un omaggio alla città di Sanremo.

Orari

Da giovedì a domenica: 10.00–13.00 / 15.00–18.00

Venerdì: apertura alle ore 9.00

25 dicembre chiuso

1 gennaio 2026 apertura solo dalle 15.00 alle 18.00

Biglietti

Intero: 5 euro

Ridotto: 2 euro (18–25 anni)

Gratuito per minori di 18 anni e titolari di Membership Card