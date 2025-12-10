Venerdì 19 dicembre alle ore alle ore 17.30 presso la Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” in via Pernigotti a Tortona, sarà inaugurata la “Saletta Perosi” spazio dedicato al grande musicista tortonese al quale è intitolata la scuola di musica cittadina, con un concerto di pianoforte e violino.

Nel corso degli ultimi due secoli, con la nascita dei primi istituti musicali tortonesi – dalla filarmonica cittadina alla prima vera e propria accademia musicale – sono stati raccolti, conservati e tramandati numerosi documenti che testimoniano il profondo legame della città di Tortona con la musica. In questa stanza, che non può essere definita un museo né un vero archivio, trovano posto tutti i materiali e i ricordi giunti fino a noi: un patrimonio eterogeneo, ma di grande valore storico e affettivo. Si va dagli antichi metodi per strumenti, stampati dal Comune di Tortona alla fine dell’Ottocento, fino ai più recenti premi e attestati legati ai concorsi perosiani degli ultimi decenni. Nella seconda metà del Novecento sono confluite alcune donazioni, e si è proceduto a un riordino generale dei documenti che nel tempo si erano accumulati. Purtroppo, nel susseguirsi degli anni, i materiali storici sono stati mescolati a documentazione più recente e meno omogenea, come quella relativa alle diverse gestioni della Civica Accademia Musicale “Lorenzo Perosi” come registri di iscrizione, valutazioni, rette e ricevute. Si è quindi reso necessario un intervento di sistemazione per distinguere il nucleo storico e i documenti legati direttamente a Perosi da quelli di ordinaria amministrazione, che verranno conservati in un apposito archivio. In questo spazio sono conservati, oltre al pianoforte funzionante, accordato e ripulito appartenuto a Lorenzo Perosi numerose testimonianze di quanto, nel corso degli anni, sia stato organizzato e realizzato in suo nome: dépliant, locandine, inviti, scalette, biglietti e programmi di concerti, ed eventi. Accanto ai documenti più antichi trovano posto metodi musicali contemporanei, riviste specializzate, resoconti di rassegne e festival, nonché un’imponente raccolta di articoli di giornale, accuratamente ritagliati da appassionati cultori della musica tortonesi che hanno desiderato preservarne la memoria. Vi sono inoltre numerosi dischi in vinile, audiocassette, CD. Il nucleo di ricordi musicali tortonesi è composto anche da numerose videocassette, ed audiocassette che hanno immortalato concerti, saggi, spettacoli e i piccoli eventi musicali tortonesi svoltisi nel corso degli anni; una discreta raccolta di fotografie di tali eventi aggiunge alla serie dei documenti conservati anche un ricordo visivo di quanto è avvenuto in città. Tra gli oggetti esposti spicca un organo francese della seconda metà del XIX secolo, insieme ai ritratti del Maestro Perosi e ai labari storici della Civica Accademia Musicale. L’intento è quello di ricreare un ambiente immersivo: una sorta di porta aperta su un’epoca passata, in cui la musica non era soltanto espressione artistica, ma una disciplina di fondamentale importanza culturale, sociale, politica ed economica. Un piccolo spazio che custodisce non solo documenti, ma l’identità musicale di una comunità.

