Un’occasione speciale per vivere un momento di armonia, connessione e festa: sabato 14 dicembre, FADAlab di Alex Bordoni organizza l’evento gratuito “Regalati un ballo con la persona del cuore“.

L’appuntamento è dalle 10:00 alle 11:30 presso la sede di FADAlab, in Strada Statale per Genova (sopra il supermercato Unes).

Si tratta di una vera e propria lezione di danza da vivere in coppia, con la persona del cuore: partner, figlio, amico, genitore… chiunque vogliate.

L’evento è aperto a tutti, anche a chi non ha mai ballato: non è richiesta alcuna esperienza, solo voglia di condividere un momento speciale.

A rendere l’atmosfera ancora più magica ci sarà un brindisi di Natale, occasione perfetta per scambiarsi auguri e respirare insieme un po’ di aria di festa.

L’evento è gratuito, ma durante la mattinata sarà possibile lasciare un’offerta libera: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Nala, impegnata in progetti di solidarietà e supporto alle persone più fragili.

Per iscriversi basta inviare una richiesta tramite:

le pagine social ufficiali della scuola FADAlab

oppure scrivere a alexbordoni1989@libero.it

Un’iniziativa che unisce danza, affetto e solidarietà: un modo semplice e bello per regalarsi – e regalare – un momento da ricordare.