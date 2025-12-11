Tortona – I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato un 28enne e 24enne per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. I due, a seguito di una richiesta di intervento pervenuta al 112, sono stati sorpresi dalle Gazzelle in una violenta rissa nei pressi di una discoteca. Calci e pugni non si sono fermati neppure con l’arrivo dei Carabinieri, che con non poche difficoltà sono riusciti a riportare la calma. Non solo, i due hanno anche opposto resistenza agli operatori, che dopo averli contenuti li hanno arrestati.

Per uno dei due, già gravato da precedenti di polizia, è scattato l’obbligo di dimora, con permanenza notturna dalle nove di sera alle sei di mattina.