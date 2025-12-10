Dopo il successo dell’inaugurazione del Presepe cittadino e della festa dedicata ai più piccoli di venerdì scorso, la magia del Natale continua in città.

L’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, prosegue con la tradizione rivolta a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente, con due eventi per incentivare il commercio e gli acquisti in città e al contempo regalare emozioni e momenti di intrattenimento alla cittadinanza.

Il programma prosegue con due appuntamenti imperdibili: venerdì 12 dicembre a partire dalle ore 16:00, Via Cascione di Porto Maurizio si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Una settimana dopo, venerdì 19 dicembre, sempre a partire dalle ore 16:00, sarà la volta del centro di Oneglia, dove le strade si animeranno con lo stesso spirito festoso.

Entrambi i pomeriggi offriranno intrattenimento per tutte le età dalle animazioni itineranti a tema natalizio agli spettacoli di giocoleria luminosa ai numeri di equilibrismo e acrobatica, performance di clownerie e la tradizionale distribuzione gratuita di zucchero filato per la gioia dei più piccoli.

“Il Natale rappresenta per la nostra comunità un momento di incontro e condivisione che l’Amministrazione, in primis il Sindaco Claudio Scajola, ha il piacere di sostenere e valorizzare. Questi eventi non sono semplici iniziative di intrattenimento, ma espressione concreta della nostra vicinanza ai cittadini e dell’impegno a preservare quelle tradizioni che rendono unica la nostra identità territoriale. Vogliamo che ogni famiglia, ogni bambino, ogni residente e visitatore possa vivere la magia delle feste in un’atmosfera di serenità e gioia, sentendosi parte di una comunità accogliente e viva” dichiara l’Assessore alle Manifestazione Marcella Roggero.