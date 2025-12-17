a Diapsi di Tortona, da decenni punto di riferimento per le famiglie che convivono con la fragilità della malattia mentale, rinnova il proprio impegno nel favorire socialità, incontro e condivisione. L’associazione, accanto al supporto istituzionale e alla cura farmacologica, offre infatti spazi e attività che permettono a chi vive questa condizione di non sentirsi solo, creando occasioni concrete di partecipazione e relazione.

Con l’arrivo delle festività natalizie, Diapsi torna a proporre un momento di comunità particolarmente atteso. Sabato 20 dicembre alle ore 15, nel salone della Casa del Giovane in via Baluardo 6, gli artisti del “Bullone” porteranno in scena lo spettacolo «7.000 caffè!», esito del laboratorio di musica e cabaret coordinato da Paolo Mogliazza. Come tradizione, lo spettacolo promette leggerezza, sorrisi e un pomeriggio di buonumore.

La giornata si concluderà con un rinfresco per scambiarsi gli auguri di un sereno Natale e di un nuovo anno ricco di speranza.

Il “Bullone” rappresenta da sempre uno dei cuori pulsanti dell’attività di Diapsi: un luogo dove i partecipanti possono sperimentare creatività, impegno e socialità grazie alla disponibilità di professionisti tortonesi che dedicano parte del loro tempo libero alla comunità. Un contributo prezioso, sostenuto anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona che, con il presidente P. Luigi Rognoni, appoggia il programma dell’associazione, rendendo possibili molte delle iniziative che durante l’anno rafforzano il tessuto sociale del territorio.