Per iniziativa della Biblioteca Castelli, sabato 13 dicembre, nell’ambito della Giornata della Riconoscenza organizzata dal Comune in Sala polifunzionale, sono state premiate le due più assidue lettrici utenti della Biblioteca comunale “Sandro Castelli”: l’alunna di seconda media Ramatoulaye Diallo Diop, risultata la migliore tra le più giovani lettrici, e la signora Rosa Cuomo, la migliore tra i lettori adulti.

Sulla targa, che il Sindaco Valentino D’Amico, l’assessore alla cultura e agricoltura Marialuisa Ricotti e il Presidente della Commissione biblioteca Piero Gazzaniga hanno consegnato alle lettrici premiate, è incisa la frase “La lettura fa diventare persone più consapevoli e libere”.

Marialuisa Ricotti ha sottolineato l’importanza culturale e sociale che la biblioteca ha acquisito negli ultimi anni, anche grazie all’attività della bibliotecaria Martina De Marchi Da Ros e delle tre volontarie che ne consentono l’apertura quattro giorni alla settimana. La biblioteca pontecuronese conferma oggi la sua vocazione non soltanto a presidio culturale, ma anche come polo di aggregazione sociale, capace di fornire informazioni, suscitare curiosità, di essere punto di riferimento e luogo di incontro e di dialogo.