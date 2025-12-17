Alessandria – Si è svolta questa mattina, presso la Cattedrale di Alessandria, la solenne celebrazione del Santo Natale Interforze, officiata da Mons. Guido Gallese, Vescovo della città, coadiuvato dai cappellani delle forze dell’ordine.
I concelebranti hanno introdotto i partecipanti all’importanza della solenne ricorrenza che coinvolge la vita spirituale di ogni singolo appartenente alle forze dell’ordine, in servizio e in quiescenza.
L’evento è stato anche occasione per ricordare i caduti delle forze dell’ordine nell’adempimento del dovere, sul territorio nazionale e negli scenari delle missioni internazionali.
La cerimonia si è conclusa con la benedizione che ilVescovo ha impartito a tutti i presenti, in preparazione al Santo Natale.