Sabato 20 dicembre alle ore 21:00 presso il Teatro Romualdo Marenco, l’omonimo Corpo Musicale Cittadino di Novi Ligure terrà il tradizionale “Concerto degli Auguri”.

La serata sarà caratterizzata dalla partecipazione di Andrea Oddone quale direttore ospite del complesso novese che per molti anni ha stabilmente guidato.

Per questa occasione il Maestro ha scelto un repertorio dedicato al Natale e alle sue atmosfere che comprenderà alcuni brani tradizionali di Gustav Holst e Percy Grainger per continuare con una ricca selezione di musiche tratte da titoli cinematografici legati alle festività quali Mary Poppins, The sound of music, La bella e la bestia, Home Alone.

Il Maestro Andrea Oddone, dopo gli studi in composizione e in direzione d’orchestra ha intrapreso una carriera direttoriale che lo ha visto alla testa di orchestre quali la Donetsk National Philarmonic Orchestra “S. Prokofiev”, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica di Cuneo. Ha incontrato vari solisti del panorama internazionale tra cui Francesca Dego, Andrea Bacchetti, Martina Consonni, Fabio Armiliato e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo quali Marino Bartoletti, Gianni Canova, Telmo Pievani.

Lavora da dieci anni con l’Orchestra Sinfonica di Milano guidandola in innumerevoli programmi sinfonici e collaborando con direttori quali Claus Peter Flor, Thomas Guggeis, Alondra de la Parra, Emmanuel Tjeknavorian.

Ha diretto sette edizioni del “Concerto Sinfonico di Ferragosto” trasmesso da Rai3.

É docente di musica d’insieme presso il Conservatorio di Bologna.

Il Corpo Musicale Cittadino “Romualdo Marenco” rappresenta una delle più antiche istituzioni culturali della Città. Trae origine dal complesso strumentale attivo già nel 1797 e ha accompagnato ininterrottamente la vita della comunità novese nei suoi più importanti momenti.

Forte di un repertorio vasto e di una qualità esecutiva sempre curata ha guadagnato il podio di vari concorsi internazionali (Lavagna, St. Vincent) e inciso il CD “Città dei Campionissimi”. Ha accolto direttori ospiti di rilevanza internazionale quali Jan van Der Roost, Giancarlo Aleppo, Leon Bates.

Attualmente è diretto dal Maestro Massimo Folli e presieduto dalla Signora Anna Sini.

La serata è realizzata grazie al contributo dell’Amministrazione comunale, alla collaborazione della Fondazione Teatro Marenco e con il gradito supporto del Rotary Club di Novi Ligure.

Nel corso della serata verranno altresì donati dalla società Retop Srl alla Fondazione Teatro Marenco defibrillatore e corso di formazione per il primo soccorso per 6 persone.

Ingresso libero con prenotazione consigliata presso Biglietteria Teatro Romualdo Marenco, Via Girardengo 47, Novi Ligure martedì e venerdì 17.00 – 19.00.

biglietteria.teatromarenco@gmail.com – 347 7360627.