Hanno preso il via nei giorni scorsi i i nuovi corsi per imparare ad utilizzare i DAE defibrillatori semiautomatici nell’ambito del progetto “Tortona Città Cardioprotetta” del Comune di Tortona, anche quest’anno resi possibili grazie al contributo del Rotary Club Tortona. Le lezioni sono rivolte agli studenti delle scuole superiori e realizzati da Croce Rossa Italiana e Associazione Prometeo. Al primo incontro erano presenti il Sindaco Federico Chiodi, l’Assessore Giordana Tramarin, il presidente del Rotary Lorenzo Bianchi, il presidente del Comitato Locale CRI Mauro Bombardi e il dottor Massimo Milani di Prometeo.

