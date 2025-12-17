

Il Comune di Diano Marina ha dato il via ai lavori di asfaltatura e messa in sicurezza di via Sant’Angelo, intervento previsto con l’obiettivo della messa in sicurezza della via. In questi giorni – in cui sono in corso i lavori propedeutici all’asfaltatura – il transito veicolare è regolato a senso unico alternato, gestito in loco dalla presenza di movieri. Il Comune avvisa che, a partire da venerdì, saranno istituiti specifici divieti di sosta lungo via Sant’Angelo al fine di permettere la conclusione dei lavori. L’intervento – finanziato con fondi comunali che coprono lavori compresivi di sicurezza per un totale di 93.250,32 euro – si concluderà nei prossimi giorni (presumibilmente prima di Natale), restituendo alla comunità una via Sant’Angelo rinnovata e più sicura.

Correlati