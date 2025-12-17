Prosegue il calendariodelle iniziative natalizie organizzate dal Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina con la conferenza “Io Satvrnalia! Il natale dei Romani” a cura di Federico Lambiti e Luca Storino, due giovani ricercatori dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri attivi rispettivamente al Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina e presso il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, e dedicata alle tradizioni della festa dei Saturnalia.

Tra le più popolari feste del calendario dell’antica Roma i Saturnalia si celebravano ogni anno dal 17 al 23 dicembre ed erano dedicate al dio Saturno, dio romano della semina, durante la quale si festeggiava con conviti e banchetti l’abbondanza dei doni della terra. Questa festa era diffusa in tutto il mondo romano e rimase, sino al trionfo del cristianesimo, la più popolare tra le genti di ogni condizione sociale. La parte ufficiale della festa era rappresentata da un sacrificio solenne nel tempio di Saturno, cui teneva dietro un banchetto pubblico (convivium publicum), alla fine del quale i convenuti si scambiavano (come noi, i brindisi) il saluto augurale: Io, Saturnalia.

Dopo la conferenza e i saluti istituzionali, si terrà il tradizionale scambio degli auguri e la presentazione dei calendari 2026 della Biblioteca e del Museo Civico di Diano Marina.

Le iniziative al Palazzo del Parco, sono state organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, proseguiranno per tutto il mese di dicembre con visite guidate, laboratori didattici e, presso la Biblioteca Civica “A.S. Novaro”, proposte di letture natalizie.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram, Threads.

Ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00; visite guidate e laboratori € 4,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì – venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.