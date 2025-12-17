Domenica 14 dicembre l’ amministrazione comunale di Gremiasco ha organizzato per il secondo anno consecutivo la “Festa dell’ Anziano” dedicata a tutti i decani del comune ed in particolare ai nuovi 85enni. Al mattino si è svolta la Santa Messa officiata da Don Augusto Piccoli con la presenza del Maresciallo LaManna della stazione di S. Sebastiano C. e del consigliere provinciale Cristian Scotti. Durante la cerimonia sono state consegnate le pergamene agli anziani presenti ed è stato benedetto il nuovo gonfalone del Comune. A seguire pranzo e tombolata presso il ristorante Belvedere.

Lorenza Cavanna