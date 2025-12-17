Mercoledì 24 dicembre l’associazione Azione Tortona sarà presente con un gazebo sotto i portici di via Emilia, angolo via Carducci, dalle 16:00, per donare giochi, libri e peluches a tutti i bambini che passeranno nel centro città.

«L’iniziativa sarà a libera offerta – spiega Andrea Mantovani – e nasce dal desiderio di vivere le tradizioni natalizie partecipando attivamente al flusso e alla vita del centro cittadino, in questa giornata di festa che precede il Santo Natale».

Il ricavato delle offerte verrà destinato a sostenere le attività solidali dell’associazione, tra cui le raccolte alimentari a favore delle famiglie tortonesi in difficoltà economica, contribuendo così a creare un vero e proprio circolo di solidarietà tra i cittadini.