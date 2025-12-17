Nel corso dell’odierna seduta alla Camera, in occasione del question time, il ministro Calderoli ha esposto le motivazioni alla base del nuovo regolamento che determina i criteri per definire i Comuni realmente montani, sottolineando come il risultato sia frutto di un lavoro istruttorio condiviso con esperti designati dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e ribadendo l’impegno a risolvere il paradosso esistente da ben 73 anni per cui fossero definiti ‘montani’ anche Comuni come Roma e Bologna (di altimetria media rispettivamente 67 e 82 metri).

Di seguito, l’intervento integrale del ministro Calderoli: https://www.facebook.com/reel/1367775844350288/