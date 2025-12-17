“Il Natale di paglia” rivive anche quest’anno nella riduzione radiofonica di Radio BBSI

a La mia cara Alessandria – In onda il 21 dicembre ed in replica il 25 dicembre –

Leggono: Piero Teseo Sassi, Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola,

Simona Robotti e Gianni Pasino. Regia, voce narrante e scelta delle musiche di

Piercarlo Fabbio. La spiegazione di Elena Garneri. Dal 2017 la riduzione radiofonica

ricorda ad Alessandria Il Natale di Paglia

Da alcuni anni la rappresentazione del “Natale di Paglia” non va più in scena, con

rarissime eccezioni di rappresentazioni ridotte. Come succede ormai dal Natale

2017, per evitare che si perda un pezzo importante della nostra tradizione, ancora

una volta sarà la trasmissione curata da Piercarlo Fabbio a Radio BBSI, La mia cara

Alessandria, a fare da supplenza alla messa in scena teatrale che non potrà essere

realizzata. Sarà la nona edizione per la cosiddetta riduzione radiofonica, che

raccoglie i passi più salienti de Il Natale di Paglia del Museo della Gambarina.

Il Natale di Paglia è una delle più belle narrazioni del Natale delle nostre parti, tra

vigilia, presepe, pastori che parlano con le stelle comete, nonne che raccontano

nella stalla vecchie storie, crumbot e ciaramelle, ricordi di una guerra che mette in

trincea anche gli affetti e i sentimenti.

Per il Natale 2025 la versione radiofonica è stata rimixata e propone alcune nuove

musiche che accompagnano la lettura dei testi effettuata da Piero Teseo Sassi,

Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola, Simona Robotti e Gianni Pasino.

Voce narrante: Piercarlo Fabbio, che ha anche curato la regia. Praticamente l’intera

squadra di LMCA, compresa la messa in onda curata da Ksenia Tchernoussova e

Federico Pieri, integrata dalle più belle voci degli amici del Museo. Voci che si

ripropongono anche nella musica, come quelle degli indimenticabili Chacho

Marchelli e Betty Zambruno, accompagnate da I Tre Martelli. Da segnalare anche la

Ninna Nanna a Gesù, cantata da Elisabetta Gagliardi.

“La storia interrotta è diventata uno stabile appuntamento annuale – ci dice

Piercarlo Fabbio – anche se la radio non è un teatr, ma lo può diventare, grazie alla

capacità di immaginare, grazie alla fantasia dei nostri ascoltatori. Così la versione

radiofonica finisce per diventare un autonomo percorso verso temi, ambienti,

atmosfere delle nostre campagne. Qualcosa di autosufficiente, dunque, e non solo di

evocativo. Qualcosa che emana ed evoca la tradizione, per farne memoria”.

Tra musica e parola, anche gli interventi di Aldino Leoni (di cui si legge una poesia),

accompagnati da Mario Martinengo.

La “prima” andrà in onda domenica 21 dicembre alle 12,00 (Il Natale di Paglia in

radio dura poco più di un’ora) sulla frequenza di Radio BBSI (FM 99,6) ed in

streaming. Il Natale di Paglia in radio replicherà a Natale, 25 dicembre, alla stessa

ora. Sarà anche l’occasione, nell’introduzione, per una breve riflessione sul Natale

condotta sempre da Piercarlo Fabbio.

“Il Natale di Paglia è una produzione che ha radici ultraventennali e nel corso del

tempo ha ricevuto le più diverse e preziose collaborazioni -racconta la maestra Elena

Garneri anima del Museo della Gambarina –, ma i protagonisti di questa narrazione

sono stati tantissimi e ritengo impossibile citarli tutti. Con la trasmissione radiofonica

aggiungiamo un tassello ai modi in cui il Natale di Paglia può essere proposto e

magari riascoltato”.

