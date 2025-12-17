“Il Natale di paglia” rivive anche quest’anno nella riduzione radiofonica di Radio BBSI
a La mia cara Alessandria – In onda il 21 dicembre ed in replica il 25 dicembre –
Leggono: Piero Teseo Sassi, Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola,
Simona Robotti e Gianni Pasino. Regia, voce narrante e scelta delle musiche di
Piercarlo Fabbio. La spiegazione di Elena Garneri. Dal 2017 la riduzione radiofonica
ricorda ad Alessandria Il Natale di Paglia
Da alcuni anni la rappresentazione del “Natale di Paglia” non va più in scena, con
rarissime eccezioni di rappresentazioni ridotte. Come succede ormai dal Natale
2017, per evitare che si perda un pezzo importante della nostra tradizione, ancora
una volta sarà la trasmissione curata da Piercarlo Fabbio a Radio BBSI, La mia cara
Alessandria, a fare da supplenza alla messa in scena teatrale che non potrà essere
realizzata. Sarà la nona edizione per la cosiddetta riduzione radiofonica, che
raccoglie i passi più salienti de Il Natale di Paglia del Museo della Gambarina.
Il Natale di Paglia è una delle più belle narrazioni del Natale delle nostre parti, tra
vigilia, presepe, pastori che parlano con le stelle comete, nonne che raccontano
nella stalla vecchie storie, crumbot e ciaramelle, ricordi di una guerra che mette in
trincea anche gli affetti e i sentimenti.
Per il Natale 2025 la versione radiofonica è stata rimixata e propone alcune nuove
musiche che accompagnano la lettura dei testi effettuata da Piero Teseo Sassi,
Rossella Mainetto, David Turri, Ferruccio Caviggiola, Simona Robotti e Gianni Pasino.
Voce narrante: Piercarlo Fabbio, che ha anche curato la regia. Praticamente l’intera
squadra di LMCA, compresa la messa in onda curata da Ksenia Tchernoussova e
Federico Pieri, integrata dalle più belle voci degli amici del Museo. Voci che si
ripropongono anche nella musica, come quelle degli indimenticabili Chacho
Marchelli e Betty Zambruno, accompagnate da I Tre Martelli. Da segnalare anche la
Ninna Nanna a Gesù, cantata da Elisabetta Gagliardi.
“La storia interrotta è diventata uno stabile appuntamento annuale – ci dice
Piercarlo Fabbio – anche se la radio non è un teatr, ma lo può diventare, grazie alla
capacità di immaginare, grazie alla fantasia dei nostri ascoltatori. Così la versione
radiofonica finisce per diventare un autonomo percorso verso temi, ambienti,
atmosfere delle nostre campagne. Qualcosa di autosufficiente, dunque, e non solo di
evocativo. Qualcosa che emana ed evoca la tradizione, per farne memoria”.
Tra musica e parola, anche gli interventi di Aldino Leoni (di cui si legge una poesia),
accompagnati da Mario Martinengo.
La “prima” andrà in onda domenica 21 dicembre alle 12,00 (Il Natale di Paglia in
radio dura poco più di un’ora) sulla frequenza di Radio BBSI (FM 99,6) ed in
streaming. Il Natale di Paglia in radio replicherà a Natale, 25 dicembre, alla stessa
ora. Sarà anche l’occasione, nell’introduzione, per una breve riflessione sul Natale
condotta sempre da Piercarlo Fabbio.
“Il Natale di Paglia è una produzione che ha radici ultraventennali e nel corso del
tempo ha ricevuto le più diverse e preziose collaborazioni -racconta la maestra Elena
Garneri anima del Museo della Gambarina –, ma i protagonisti di questa narrazione
sono stati tantissimi e ritengo impossibile citarli tutti. Con la trasmissione radiofonica
aggiungiamo un tassello ai modi in cui il Natale di Paglia può essere proposto e
magari riascoltato”.
