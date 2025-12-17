Il Presepe storico del Movimento Cristiano Lavoratori – che ha oltre 50 anni –

allestito in piazza della Gambarina in collaborazione con Comune di Alessandria e

il Museo Etnografico – Tema del Presepe 2025: il Presepe nel Presepe. Benedizione: venerdì 19 dicembre ore 17, impartita da Mons. Vescovo, Guido Gallese.

Il presepe del Movimento Cristiano Lavoratori ha radici negli anni Settanta del secolo scorso, quando ogni anno veniva allestito nell’atrio della stazione ferroviaria a

cura di un gruppo di appassionati ferrovieri aderenti al Movimento. Il MCL infatti

nasce in Alessandria nel 1973 presso il convento dei frati cappuccini e il suo primo

Presidente è stato Bruno Paradiso. La tradizione era stata proseguita dai Presidenti

provinciali del Movimento, Alberto Milanese, Luigi Cagnoli, Giuseppe Cotroneo

e Alfonso Conte.

Solamente per alcuni anni, a seguito di atti di vandalismo e a causa del furto di alcune

statue, il presepio non era stato allestito, ma la tradizione è ripresa nel Natale 2007,

quando, dotato di una sua autonoma capanna, è stato collocato in piazza della Libertà, lato via Dante, davanti all’ex Banca d’Italia.

Da lì in avanti si è sempre esposto nel periodo che va dall’8 dicembre, Festa dell’Immacolata Concezione, fino alla Candelora, il 2 di febbraio. Prima in piazza della

Libertà, poi in piazzetta della Lega, infine in piazza Giovanni XXIII davanti alla

Cattedrale di Alessandria. Dal 2013 al 2018, il presepio MCL è stato allestito a Basaluzzo, grazie alla disponibilità del sindaco Gianfranco Ludovici.

È poi ritornato in Alessandria nel 2019 con il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Anche quest’anno con il patrocinio del Comune, la preziosa collaborazione

del sindaco Giorgio Abonante – che il Movimento ringrazia per la sensibilità -, in

collaborazione con l’Associazione Amici del Museo della Gambarina, il Presepio

viene nuovamente allestito. Lo si potrà ammirare proprio in piazza della Gambarina,

nello spiazzo prospiciente via Mazzini, in uno slargo che sembra fatto apposta per

accogliere il simulacro della Natività di Cristo.

Come succede da alcuni anni, il Presepio MCL avrà un tema: Il Presepe nel Presepe. Ciò per attirare l’attenzione al presepe come simbolo del Natale e della cristianità e per significare come la nostra città dedichi molti spazi al Presepe. Un caso

importante è quello della Fondazione Cassa di Risparmio, che espone presepi napoletani di grande valore.

Nel presepio campeggia un piccolo presepe realizzato in legno dall’ebanista Bausone, come esempio delle tante rappresentazioni della nascita di Gesù, che possono

essere realizzate anche con semplici, poveri materiali.

“Possiamo ormai considerare il nostro Presepio un allestimento storico, una tappa

di quel giro dei presepi che si fa nelle Chiese per ammirare la capacità degli uomini

di ricordare con la propria fantasia, con espressa creatività, la nascita del Cristo –

dichiara il Presidente Provinciale MCL Piercarlo Fabbio –, ma è anche la testimonianza di come il Movimento non voglia perdere contatto con le proprie radici.”

“Come Amici del Museo della Gambarina, contribuiamo al Presepe di Città con il

richiamo ad una nostra mostra sugli addobbi natalizi – spiega la Presidente onoraria

Elena Garneri –. Coloro che verranno a vedere il presepe potranno anche visitare

la nostra mostra al primo piano”

Il Presepe, ora approntato e visibile in piazza della Gambarina, sarà benedetto il

19 dicembre 2025 alle ore 17:00 da Mons. Vescovo, Guido Gallese. Siete invitati a

presenziare al breve momento di incontro con la Santa Natività.

Correlati