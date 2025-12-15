L’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria annuncia un’importante riorganizzazione del flusso di accesso presso il Punto Prelievi del Presidio Ospedaliero di Casale Monferrato. L’intervento, volto a migliorare l’efficienza del servizio e a ridurre drasticamente i tempi di attesa per i cittadini, è già operativo a partire da oggi.

La novità principale è l’adozione del sistema di prenotazione online “ZeroCoda” (pagina webhttps://prenota.zerocoda.it/), la cui configurazione è stata completata dalla S.S.A. ICT. Questo strumento consente ai cittadini di prenotare il prelievo in fasce orarie dedicate, ricevendo un biglietto virtuale. La prenotazione può essere effettuata almeno 24 ore prima dalla data dell’appuntamento e per i successivi 30 giorni in base alle disponibilità.

Flussi riorganizzati per maggiore sicurezza e prossimità

L’analisi dei flussi di utenza ha portato alla ridefinizione degli accessi per evitare picchi di affollamento. La nuova struttura garantisce il soddisfacimento di tutte le richieste, tra cui:

Priorità con prenotazione: gli utenti che prenotano tramite ZeroCoda usufruiscono di un posto riservato con priorità più alta, riducendo i tempi allo sportello e al box di prelievo

gli utenti che prenotano tramite ZeroCoda usufruiscono di un posto riservato con priorità più alta, riducendo i tempi allo sportello e al box di prelievo Accessi Prioritari Mantenuti: Viene confermato l’accesso prioritario e veloce per le richieste urgenti, i prelievi specifici come la TAO , le donne in gravidanza e i soggetti fragili , ai quali sarà dedicato un box specifico.

Viene confermato l’accesso prioritario e veloce per le richieste urgenti, i prelievi specifici come la , le e i , ai quali sarà dedicato un box specifico. Accesso Diretto: L’accesso senza prenotazione rimane garantito, alternandosi con i prenotati nelle fasce orarie mattutine.

L’ASL AL ringrazia il dott. Simone Porretto, Coordinatore Rete Ospedaliera ASL AL , che ha guidato questo approfondimento organizzativo, la dott.ssa Paola Arona della S.C. Laboratorio Analisi per la proposta di ridefinizione dei flussi, e l’Ing. Roberto Pozzi, Responsabile S.S.A. ICT, per l’implementazione tecnologica del sistema ZeroCoda.

Il Direttore Generale dell’ASL AL, dott. Francesco Marchitelli, ha commentato l’iniziativa: “Questa riorganizzazione è un passo concreto per migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei servizi territoriali. L’introduzione del sistema ZeroCoda a Casale Monferrato non solo snellisce i percorsi per l’utenza e riduce i tempi di attesa, ma è la prova tangibile del nostro impegno a utilizzare la tecnologia per fornire un servizio più strutturato e soddisfacente. Il nostro obiettivo è replicare questa analisi per ridefinire i flussi anche negli altri Punti Prelievi Aziendali, assicurando la stessa qualità e vicinanza al cittadino su tutto il territorio”.

Si invita l’utenza a prendere visione delle nuove modalità di accesso e delle procedure di utilizzo del sistema “ZeroCoda”.