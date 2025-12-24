Il vento forte che che ha spirato per gran parte della giornata ha creato non pochi problemi a Tortona e costretto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento a diversi interventi per piante e pali pericolanti, soprattutto periferia. Ben dieci gli interventi dei pompieri sul Parco del Castello, in via Pincetti, lungo la strada provinciale per Viguzzolo, verso Castelnuovo Scrivia e sull’ex statale per Novi Ligure.

prima di questi, però, l’intervento forse più grave presso un’abitazione a Monleale, dove un anziano é rimasto intossicato dal monossido di carbonio, per fortuna in modo lieve ed é stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona dove é rimasto in osservazione tutto il giorno.

IMMAGINI DI REPERTORIO