Venerdì 26 dicembre – 16:00: “Aspettando il Capodanno che vien ballando” – musica ed animazione con Gianni Rossi (Piazza Martiri della Libertà)

Sabato 27 dicembre – 14:30: “Presepi in 500” – Esposizione delle Fiat 500 a tema natalizio (Vie del centro cittadino)

Sabato 27 dicembre – 15:30: “Favole al Museo” – Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie sulle favole e i miti dell’antichità (Palazzo del Parco – Museo civico MARM)

Sabato 27 dicembre – 16:00: Sfilata musicale itinerante “Babbi Natale” (Vie del centro cittadino)

Domenica 28 dicembre – 9:00: “Christmas Run” – Corsa non competitiva a scopo benefico (Piazza Martiri della Libertà)

Domenica 28 dicembre – 16:00: Concerto di Natale “Candlelight” a cura del trio Harmonic Box (Sala Consiliare, piazza Martiri della Libertà – secondo piano)

Lunedì 29 e martedì 30 dicembre: Sapori e tradizioni aspettando l’anno che verrà – prodotti tipici e hobbistica, attrazioni per bambini (Piazza Martiri della Libertà e vie del centro cittadino)

Lunedì 29 dicembre – 17:00: “UnderWater AudioScapes” – La musica del Mare (Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà – secondo piano)

Mercoledì 31 dicembre – 22:30: “Capodanno in Piazza” – musica ed animazione con DJ Mitch e Fabio Liuzzi (Radio 105) ed esibizione live di Miranda (Piazza Martiri della Libertà)

Venerdì 02 gennaio – 11:30: Cimento invernale (Spiaggia libera attrezzata “Al mappamondo”)

Venerdì 02 gennaio – 16:30: Parata luminosa “Luci Itineranti” (Vie del centro cittadino)

Sabato 03 gennaio – 15:30: “Extra Omnes”, visita guidata alla riscoperta dei principali monumenti artistici e storici della città (Centro cittadino)

Sabato 03 gennaio – 16:00: “Balliamoci le festività” – musica ed animazione con Gianni Rossi (Piazza Martiri della Libertà)

Sabato 03 gennaio – 16:00: Concerto Gospel – Arie Natalizie a cura del Double Trust Choir (Oratorio SS. Annunziata)

Domenica 04 gennaio: Diano Colleziona – Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato (Centro cittadino)

Domenica 04 e Lunedì 05 gennaio: “Aspettando la Basara” – Mercatino hobbisti e creatori opere dell’ingegno (Giardini sul lungomare – tra molo delle tartarughe e porto)

Lunedì 05 gennaio – 15:30 (primo spettacolo) – 17:30 (secondo spettacolo): “Christmas Gift” – Concerto gospel (Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà – secondo piano)

Martedì 06 gennaio – 16:00: “Three Wishes – Nica una sotria jazz” – Concerto jazz (Sala consiliare, Piazza Martiri della Libertà – secondo piano)