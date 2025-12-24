Venerdì 26 dicembre 2025 si terrà il terzo e ultimo concerto del ciclo Natale tra Museo e Biblioteca, la rassegna di concerti ideata da Fabio Furnari e promossa dall’Associazione Gli Invaghiti ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e il Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato che che permette di unire l’ascolto musicale alla scoperta delle collezioni cittadine con l’obiettivo di supportare la valorizzazione e la divulgazione al vasto pubblico del ricco patrimonio culturale cittadino.

I due precedenti appuntamenti hanno consentito di apprezzare le principali novità di questa edizione che riguardano l’ampliamento della manifestazione alla Biblioteca Civica “Giovanni Canna”, che ospita tutti i concerti nella Sala del Senato, prima di aprire le porte del Museo Civico e Gipsoteca “Bistolfi”, dove è possibile partecipare alla consueta visita guidata gratuita, quest’anno arricchita dal percorso espositivo dedicato al pittore Pier Francesco Guala con la mostra “Pietro Francesco Guala, ritrattista e pittore tra sacro e profano. Dai ritratti dei marchesi Scarampi di Camino alle opere del Museo Civico di Casale Monferrato”.

Confermata la proposta del concerto in due fasce orarie distinte, alle ore 15,30 e alle 16,30, per garantire una migliore fruizione da parte del pubblico e consentire di alternare serenamente musica e visite guidate.

Protagonista dell’appuntamento conclusivo dell’edizione 2025, con Canto di Natale 1843, Charles Dickens e le musiche tradizionali del Natale, sarà il Novarien Trumpets Ensemble con Alessio Molinaro e Giorgio Tosatti alle trombe, Matteo Momo e Angelo Santamaria ai tromboni e Ivan Fabio Perna, voce recitante.

L’ingresso al concerto è a offerta libera, ma, vista l’alta affluenza prevista, si consiglia la prenotazione, con indicazione della fascia oraria prevista, contattando il Museo Civico via e-mail all’indirizzo museo@comune.casale-monferrato.al.it o telefonando ai numeri 0142 444249 e 0142 444309.