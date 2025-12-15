Giovedì 18 dicembre alle ore 21, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, si terrà la presentazione del libro “Voci dal confine. Otto anni di storie tra Israeliani e Palestinesi” alla presenza del’autore Elia Milani, giornalista e corrispondente da Gerusalemme.

C’è un conflitto di cui sentiamo parlare da sempre, e sempre più spesso. Una guerra che seguiamo da lontano, ma che continua a influenzare il nostro presente da vicino, perché rivela con chiarezza quanto il mondo stia attraversando una fase di profondo smarrimento. Elia Milani, corrispondente di Mediaset da Gerusalemme, lo sa bene: da otto anni descrive in diretta ciò che accade in Israele e Palestina. In questo libro, senza abbandonare lo sguardo attento del cronista, affianca al reportage un racconto più personale, in cui trovano posto gli imprevisti legati alla ricerca di una casa dove vivere a Gerusalemme, e le difficoltà nell’ottenere i permessi per entrare a Gaza. Ma la sua non è l’unica voce dal confine: la sua testimonianza si intreccia con quella di chi, in Medio Oriente, ci vive da sempre. Come George, arabo israeliano cristiano che abita ad Al Ram, oltre il muro di separazione, in un quartiere che è di fatto una no man’s land. O Ruth e Rana, due traduttrici – una israeliana, l’altra palestinese di Gaza – che, pur vivendo in mondi apparentemente inconciliabili, riescono a costruire un’amicizia a distanza e a immaginarsi un futuro diverso insieme, lontano dalle bombe, in Europa. O Abdullah, un palestinese di Rafah, che prima del sette ottobre attraversava quotidianamente il confine per lavorare in una fattoria gestita da una famiglia di israeliani che è diventata la sua seconda famiglia.

“Voci dal confine” (Mondadori) è il racconto degli otto anni di Elia Milani a Gerusalemme, lo spaccato autentico di un’umanità ostinata e sorprendente, che va oltre i fatti di cronaca e ci restituisce il senso di un territorio dove la pace è ancora una strada da costruire, passo dopo passo.

Elia Milani è giornalista e corrispondente di Mediaset da Gerusalemme, città nella quale ha vissuto otto anni. Dopo la laurea triennale in Storia all’Università del Piemonte Orientale di Vercelli e una laurea specialistica in Antropologia culturale all’Università degli Studi di Torino, Milani ha poi conseguito un master in giornalismo presso la scuola Walter Tobagi di Milano. Ha vissuto e studiato arabo a Damasco e a Beirut.