Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre a Villaromagnano ci sarà la seconda edizione del “NATALE A VILLAROMAGNANO”. Due giorni di grande festa per piccoli e grandi! Sabato 13 Dicembre alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale, il comune, in collaborazione con la Parrocchia San Michele Arcangelo, organizza il concerto di Natale degli Alpini della sezione di Pavia e, a seguire, in piazza San Michele, vin brulé e castagne. Domenica 14 Dicembre, la Pro Loco di Villaromagnano in collaborazione con il Vespa Club “Luca nel cuore” organizza, dalle 10 alle 17, i “Mercatini di Natale”. Le vie del centro saranno riempite da espositori di vario genere (prodotti alimentari, artigianali.. ) e dallo street food. Durante la giornata animazione e truccabimbi a cura del Radix Group e della Croce Rossa Italiana comitato di Tortona. Alle 15.30 arriverà Babbo Natale che accompagnerà i piccoli nella sua casa! Chiusura giornata con apericena e musica live al “Bar Villetta”! Ti aspettiamo a Villaromagnano!

