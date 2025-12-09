Venerdì 12 dicembre alle ore 18, presso la sala del Ridotto del Teatro Civico di Tortona, di terrà la presentazione dell’edizione 2026 del calendario dedicato a Fausto Coppi, realizzato dall’Associazione Fausto e Serse Coppi di Castellania Coppi. Presenteranno l’evento Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Consiglio Comunale di Tortona e pronipote di Giovanni Cuniolo primo campione italiano di ciclismo; Giovanni Gugliada, Presidente dell’APA Coppi e Sindaco di Castellania; Franco Bocca giornalista e grande espero di ciclismo. L’edizione 2026 del calendario è dedicata ai principali rivali del Campionissimo.

Correlati