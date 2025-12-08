Cervo ha inaugurato questo pomeriggio il progetto ‘Luci’, trasformando il borgo in un percorso emozionale di colori, proiezioni artistiche e installazioni scenografiche diffuse che hanno incantato residenti e visitatori. L’evento ha segnato l’avvio ufficiale del Natale cervese e ha registrato una grande partecipazione. Presente l’amministrazione comunale e l’assessore regionale Marco Scajola.



La serata è iniziata in piazza Castello e si è spostata poi in piazza San Giovanni, dove il primo ‘Christmas Party nel Borgo’, organizzato dal Comune di Cervo e dalla Pro Loco Progetto Cervo, ha animato il centro storico con dj set, aperitivi all’aperto e attività dedicate ai bambini.

L’inaugurazione ha permesso al pubblico di scoprire per la prima volta l’inedito percorso luminoso firmato da una delle aziende leader nel settore delle illuminazioni e del video mapping. Quattro edifici simbolo del borgo — il Castello dei Clavesana, la Chiesa dei Corallini, la Chiesa di San Nicola e l’ex stazione ferroviaria sulla Via Aurelia (sede della Polizia Locale) — sono stati illuminati da spettacolari illustrazioni e giochi di luce, in un dialogo continuo con l’architettura storica del paese. La piazza dei Corallini si è rivelata il cuore pulsante dell’installazione: oltre alla proiezione sulla facciata della chiesa, l’intera piazza è stata immersa in un total color che ha avvolto pubblico e ambientazioni in un’atmosfera unica. Molto apprezzata anche la sorpresa interattiva per i bambini, che ha riscosso entusiasmo tra i più piccoli.



Grande soddisfazione da parte del sindaco Lina Cha, che ha ribadito la visione culturale e turistica dell’iniziativa: “‘Luci’ nasce per trasformare le serate cervesi in un vero e proprio viaggio emozionale. Le installazioni offriranno una nuova prospettiva sulla notte del borgo, arricchendo la sua bellezza con elementi creativi e suggestivi. L’entusiasmo conferma che la strada intrapresa è quella giusta”.



“È stato l’inizio che speravamo: un grande Natale, un Natale di luce e musica,” ha dichiarato il consigliere con delega al Turismo Maurizio Guglielmone. “La risposta del pubblico è stata straordinaria. Le proiezioni sui quattro edifici e l’installazione nei Corallini hanno creato un’atmosfera davvero emozionante. ‘Luci’ è un progetto che crescerà e accompagnerà il borgo non solo durante le feste ma anche in altri momenti dell’anno”.



“Un progetto che rende Cervo ancora più suggestiva e accogliente, grazie a un percorso luminoso pensato per valorizzare il centro storico e accompagnare cittadini e visitatori dentro lo spirito del Natale”, ha commentato l’assessore regionale Marco Scajola.​



Musica e convivialità: un borgo in festa



La festa, che ha animato il paese per tutta la serata, ha visto la partecipazione di famiglie, giovani e turisti. I bambini hanno ricevuto gadget natalizi e gustato una merenda dedicata, mentre la musica diffusa ha accompagnato il passeggio nel centro storico trasformato in un grande salotto a cielo aperto.

Attivo anche il nuovo sistema di filodiffusione musicale, che costituirà un percorso sonoro permanente nel borgo e sarà completato entro metà gennaio.



L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Cervo, Pro Loco Progetto Cervo, Regione Liguria, Bar Mediterraneo, Proietta e diverse realtà locali che hanno contribuito alla buona riuscita della serata.