Si preannuncia un calendario ricco di eventi al Museo Civico di Diano Marina in occasione delle Festività Natalizie, con attività in programma per la comunità, le famiglie ed i visitatori di tutte le età. Si comincia con sabato 6 dicembre alle ore 17.00 con l’accensione delle luci e dell’Albero di Natale di Palazzo del Parco, in concomitanza con l’accensione delle luminarie in tutta la città di Diano Marina.

Sabato 13 dicembre alle ore 15.30 il Museo invece aprirà le sue porte per una visita guidata alle Sezioni Archeologica e Risorgimentale che raccontano la millenaria storia del Golfo Dianese.

Nel giorno di sabato 20 dicembre alle ore 15.00, il museo ospiterà la conferenza “Io saturnalia! Il natale dei Romani”, un incontro nella Sala Risorgimentale del Museo a cura di Federico Lambiti (Museo Civico del Lucus Bormani) e di Luca Storino (Museo Civico archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia) sulle tradizioni della festa dei Saturnalia dell’antica Roma. Seguiranno gli auguri dell’assessore alla Cultura Sabrina Messico e della direttrice di Palazzo del Parco Daniela Gandolfi. In quest’occasione verranno anche presentati i calendari 2026 della Biblioteca e del Museo Civico di Diano Marina.

La giornata di mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, il Museo Civico regalerà ai suoi piccoli visitatori e a tutti coloro che passeranno per lo scambio degli auguri un dolcetto natalizio.

Le attività proseguiranno dopo le feste natalizie nella giornata di sabato 27 dicembre alle ore 15.30 con il laboratorio didattico “Favole al Museo”, un appuntamento per ragazzi e famiglie sulle favole e i miti dell’antichità, e sabato 3 gennaio alle ore 15.30 con un’edizione natalizia di “Extra Omnes”, una visita guidata a cura di Lorenzo Ansaldo per le vie del centro di Diano Marina, alla riscoperta dei principali monumenti artistici e storici della città.

Nel corso delle Feste, da mercoledì 3 dicembre sino a Capodanno, la Biblioteca Civica “Angiolo Silvio Novaro” proporrà “letture natalizie” per i propri frequentatori e per gli utenti social.

Tutte le iniziative sono state organizzate in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

Per informazioni e prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM)

Tel. +39 0183.497621, museodiano@istitutostudiliguri.191.it, www.iisl.it.

Il Museo è anche su Facebook, Instagram e Telegram, Threads.

Ingresso: € 5,00; ridotto € 3,00; visite guidate e laboratori € 4,00.

Orario Museo: martedì 9-14; mercoledì – venerdì 9-12/15-17; sabato 10-12/15-17.