Il Comune di Imperia, tramite la Polizia Locale, ha realizzato una serie di interventi mirati alla tutela della popolazione anziana con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sui principali rischi connessi alle truffe e di fornire strumenti utili per prevenirle.

Nel corso del mese di novembre, la Polizia Locale di Imperia ha svolto un’intensa attività di informazione nei principali luoghi di aggregazione frequentati dalla fascia di età più avanzata. Gli agenti sono stati presenti nei pressi degli uffici postali nei primi giorni del mese scorso, in concomitanza con il pagamento delle pensioni e nei mercati cittadini.

Parallelamente, sono stati organizzati incontri informativi presso diverse strutture del territorio, tra cui il Centro Carpe Diem, la Clinica Sant’Anna, la Casa di Riposo Imperia di via Agnesi e la RSA Casa Betlemme.

“La tutela delle persone anziane è una priorità, abbiamo avviato questa iniziativa, alla quale ne seguiranno altre. Continueremo a investire nella prevenzione e vicinanza ai cittadini, consapevoli che la sicurezza rappresenta un valore fondamentale per l’intera comunità” dichiara il Sindaco Claudio Scajola.

“Le truffe ai danni degli anziani sono un fenomeno sempre più diffuso, e la risposta più efficace è puntare sulla prevenzione. La sicurezza, infatti, si realizza su più livelli: attraverso il contrasto e le sanzioni, ma anche, come in questo caso, mediante interventi preventivi”conclude il Comandante della Polizia Locale Alessio Moriano