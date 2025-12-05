I Carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, nel pomeriggio dello scorso martedì, durante un

servizio di controllo del territorio, hanno individuato, in località Verrandi di quel comune, un veicolo,

con targa spagnola, con a bordo otto persone; insospettiti della posizione del mezzo – zona isolata e

ricca di vegetazione – e del numero degli occupanti, i militari immediatamente provvedevano ad

eseguire i necessari accertamenti per verificare chi fossero e cosa stessero facendo in quel luogo,

appurando così che si trattava di cittadini di origine marocchina, di età compresa tra i 19 ed i 33

anni, sette dei quali irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora, mentre l’ottavo – che era

anche il conducente del mezzo – è risultato residente in Spagna. A seguito di questi primi accertamenti

gli operanti, unitamente a personale di rinforzo fatto convergere sul posto dal Comando Compagnia

di Ventimiglia, hanno condotto i fermati in caserma per poter approfondire le iniziali indagini

esperite; si è potuto così comprendere che il ragazzo alla guida del mezzo, preso a noleggio proprio

in Spagna, dietro il corrispettivo di oltre mille euro a testa, stava tentando di far attraversare il

confine francese ai suoi connazionali, gravitando nella zona in cui sono stati controllati in attesa del

momento favorevole per il passaggio. L’autista del veicolo è stato quindi dichiarato in stato d’arresto

per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e trattenuto presso le camere di sicurezza della

Compagnia mentre per gli altri sette ragazzi è stato avviato l’iter per la verifica e l’eventuale

regolarizzazione della loro presenza sul territorio nazionale. Il fermato è stato successivamente

tradotto presso il Tribunale di Imperia ove il G.I.P., convalidato l’arresto, disponeva nei suoi

confronti la misura del divieto di dimora nella Provincia di Imperia. Il mezzo utilizzato per il

trasporto degli immigrati è stato sottoposto a sequestr

