Dopo l’accensione della nuova scritta luminosa di Cervo, tra via Naviganti Cervesi e l’Aurelia, il borgo si prepara a vivere un Natale innovativo con ‘Luci’, il progetto creativo che illuminerà il paese con installazioni scenografiche diffuse e un’esperienza immersiva pensata per residenti e visitatori.

Sabato 6 dicembre, dalle 17 in piazza Castello e dalle 18 in piazza San Giovanni, il borgo ospiterà il primo ‘Christmas Party nel Borgo’, con dj set, aperitivi all’aperto e attività per bambini, tra merende e gadget natalizi. L’evento trasformerà il centro storico in un grande salotto a cielo aperto, dove famiglie, giovani e turisti potranno vivere la magia del Natale.

Gli edifici protagonisti delle proiezioni saranno il Castello dei Clavesana con le sue mura, la Chiesa dei Corallini, la Chiesa di San Nicola e il comando dei vigili (ex stazione ferroviaria sulla Via Aurelia). Le installazioni, realizzate con tecniche di video mapping da un’azienda internazionale leader nel settore, regaleranno effetti scenografici e un percorso immersivo, con sorprese interattive dedicate ai bambini.

“Per la prima volta in assoluto, il Borgo di Cervo si accenderà di ‘Luci’: un progetto creativo importante, che ci porterà a vivere un’esperienza immersiva capace di regalare emozioni uniche sia ai residenti, sia ai numerosi visitatori. Per i più piccoli inoltre, abbiamo riservato una sorpresa davvero speciale coerenti con la nostra visione di borgo – sempre più vicino alle famiglie. Una suggestiva atmosfera ci accompagnerà in diversi momenti dell’anno, offrendoci un punto di vista completamente nuovo della splendida notte cervese”, ha commentato il sindaco Lina Cha.

“Quest’anno sarà un grande Natale, un Natale di luce e musica. Ci siamo affidati a un’azienda leader nelle illuminazioni e nel video mapping, con esperienze internazionali su edifici storici e istituzionali. La piazza dei Corallini diventerà il cuore dell’esperienza: Oltre alla proiezione sulla facciata della chiesa, tutta la piazza sarà immersa in un’installazione total color, con giochi di luce anche sul pavimento. Sarà attivo anche un servizio di filodiffusione musicale, che accompagnerà i visitatori tutto l’anno. Quando il percorso sarà completato, a metà gennaio, sarà fruibile dalla piazza del Castello fino a via 2 Giugno”, ha dichiarato il consigliere comunale con delega al Turismo, Maurizio Guglielmone.

Il progetto è realizzato grazie al Comune di Cervo, Pro Loco Progetto Cervo, Regione Liguria, Bar Mediterraneo e Proietta.

Il programma integrale delle manifestazioni natalizie verrà svelato nei prossimi giorni.