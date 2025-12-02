Grande partecipazione domenica scorsa, nella Biblioteca comunale parrocchiale di Gremiasco, per la presentazione del libro “L’ ultima luna piena” di Mauro Rancan. Il numeroso pubblico ha ascoltato con interesse l’ autore raccontarsi e raccontare il suo primo romanzo giallo ambientato in un piccolo paese di campagna al confine tra Piemonte e Lombardia. Il noir, tra ironia e copli di scena, descrive con precisione la provincia italiana. A dialogare con Rancan c’ era il poeta e scrittore Aldo Villagrossi Crotti, recentemente trasferitosi in val Curone.

Lorenza Cavanna